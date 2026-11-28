IND vs NZ 2nd Test : क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमट गयी। जिसके बाद भारतीय बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 116 रन के कुल स्कोर पर मेहमान टीम ने 6 विकेट गंवा दिये हैं। टीम अभी भी 240 रनों से पीछे है। ऐसे में भारत पर फॉलो-ऑन का खतरा मंडरा रहा है। जबकि टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है।

दूसरे टेस्ट के पहले दिन खेल के अंत तक स्थिति बराबरी की थी। लेकिन, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूज़ीलैंड मज़बूत स्थिति में आ गया है। भारत ने दिन के दूसरे ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया, लेकिन वे न्यूज़ीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज़ों को जल्दी समेट नहीं पाए। ब्लंडेल के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए स्मिथ, जैमीसन और मैट हेनरी ने निचले क्रम में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। आकाश दीप एक बार फिर भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ रहे; उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बार एक पारी में पाँच विकेट लिए, जबकि उनकी गेंदबाज़ी पर तीन कैच भी छूटे थे।

कैच छूटने, रन-आउट के कुछ मौकों से चूकने और गेंद के बल्ले के किनारे से लगकर फील्डर्स तक न पहुँच पाने की वजह से भारत को कम से कम 50 अतिरिक्त रन देने पड़े। ब्लंडेल ने सबसे ज़्यादा 89 रन बनाए और न्यूज़ीलैंड ने कुल 356 रन का स्कोर खड़ा किया। मैदान पर 116.3 ओवर बिताने के बाद, बल्लेबाजी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल ने मैट हेनरी की ऑफ-स्टंप के बाहर की पहली पांच गेंदों को छोड़ दिया, लेकिन फिर अगली गेंद पर बोल्ड हो गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए।

देवदत्त पडिक्कल सकारात्मक इरादे के साथ उतरे, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास चली गई और वे 20 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान गिल ने तीन शानदार ऑफ-ड्राइव लगाए, लेकिन टी-ब्रेक से ठीक पहले जैमीसन की बाहर जाती एक बेहतरीन गेंद पर वे आउट हो गए। जब ​​राहुल और पंत के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती दिख रही थी, तब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डफी (जिन्होंने वेलिंगटन टेस्ट में खराब प्रदर्शन किया था) ने दो अहम विकेट झटक लिए।

पंत आगे बढ़कर एक आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। वहीं, के.एल. ने एक वाइड गेंद को सीधे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेल दिया। जुरेल और वाशिंगटन ने संभलकर बल्लेबाजी की और बिना किसी और नुकसान के दिन का खेल खत्म करने की पूरी कोशिश की। जुरेल को पारी के दूसरे आखिरी ओवर में जीवनदान मिला, लेकिन दिन की आखिरी गेंद पर स्मिथ की गेंद पर वाशिंगटन को सेकंड स्लिप में कैच आउट होना पड़ा। भारत 240 रन से पीछे है।

न्यूजीलैंड में किसी टेस्ट पारी में छठा विकेट गिरने के बाद भारत ने अब तक सबसे ज्यादा 219 रन जोड़े हैं। तीसरे दिन जुरेल और तेज गेंदबाजों पर भारत को फॉलो-ऑन से बचाने की जिम्मेदारी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैच काफी हद तक हाथ से निकल जाएगा।