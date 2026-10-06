  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video Viral : बृजभूषण शरण सिंह से बोला समर्थक, कल रात मैंने सपना देखा कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है, देखें उनका रिएक्शन?

Video Viral : बृजभूषण शरण सिंह से बोला समर्थक, कल रात मैंने सपना देखा कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है, देखें उनका रिएक्शन?

कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) का एक नया वीडिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनके एक समर्थक ने ऐसी बातें कहीं कि वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। खुद बृजभूषण सिंह अपनी हंसी नहीं रोक पाए और 'भक्‍क' कहते हुए आगे बढ़ गए।

By santosh singh 
Updated Date

गोंडा: कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) का एक नया वीडिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनके एक समर्थक ने ऐसी बातें कहीं कि वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। खुद बृजभूषण सिंह अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ‘भक्‍क’ कहते हुए आगे बढ़ गए। इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर तरह-तरह की टिप्‍पणी कर रहे हैं।

पढ़ें :- यूपी में अब मिनटों में पता चलेगी दवा की असली कीमत, नहीं चलेगी डकैती, 1 नवंबर से ये व्यवस्था होगी लागू!

वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh)  अपने समर्थकों के साथ चल रहे होते हैं। उनके सामने एक शख्‍स आता है। वह बोलता है कि आपका चुनाव चिह्न आ गया है। रात में हम सपना देखा कि आपका चुनाव चिह्न साइकिल है। इतना सुनते ही पूर्व बीजेपी सांसद जोर से ‘भक्‍क’ बोलते हैं और पीछे मौजूद समर्थक हंसने लगते हैं।

बृजभूषण सिंह के अखिलेश से हैं अच्‍छे संबंध

गौरतलब है कि पिछले दिनों बृजभूषण शरण (Brijbhushan Sharan Singh)  और सपा मुखिया अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav) ने एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांधे थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके बृजभूषण सिंह से बहुत अच्‍छे संबंध हैं। इसी तरह, बृजभूषण कह चुके हैं कि अखिलेश यादव से उनके संबंध बहुत अच्‍छे हैं। वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। बजृभूषण यहां तक कह चुके हैं कि अखिलेश यादव के बिना इंडिया गठबंधन में सब सूना है।

सपा से राज्‍यसभा का टिकट मिलने की लगीं अटकलें

हाल ही में जब राज्‍यसभा चुनावों के लिए उम्‍मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा था तो सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज थी कि बृजभूषण सिंह को सपा से उच्‍च सदन का टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ये केवल अटकलें ही साबित हुई। अखिलेश यादव या बृजभूषण शरण सिंह ने कभी भी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया।

पढ़ें :- श्मशान में ‘इलाज’ के नाम पर बच्चों पर ऐसा तंत्र-मंत्र, जिसे देख फट जायेगा कलेजा! बिहार के इस वायरल वीडियो पर भड़के लोग

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में अब मिनटों में पता चलेगी दवा की असली कीमत, नहीं चलेगी डकैती, 1 नवंबर से ये व्यवस्था होगी लागू!

यूपी में अब मिनटों में पता चलेगी दवा की असली कीमत, नहीं...

Video Viral : बृजभूषण शरण सिंह से बोला समर्थक, कल रात मैंने सपना देखा कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है, देखें उनका रिएक्शन?

Video Viral : बृजभूषण शरण सिंह से बोला समर्थक, कल रात मैंने...

पहले तीन तलाक, फिर देवरों से हलाला, महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा- 'मुझे पति से बचा लो'

पहले तीन तलाक, फिर देवरों से हलाला, महिला ने मदद की गुहार...

राहुल गांधी बोले-CEC जब सांसदों से नहीं मिलेंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब? दिया खुला चैलेंज 'हम सिर्फ उनका मुकाबला नहीं , बल्कि उन्हें खत्म कर देंगे'

राहुल गांधी बोले-CEC जब सांसदों से नहीं मिलेंगे तो लोकतंत्र का क्या...

यूपी पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत, गाजियाबाद में दौड़ते समय गिरे थे अभ्यर्थी

यूपी पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत, गाजियाबाद में...

मायावती को आकाश आनंद की वापसी पर देनी पड़ी सफाई! मतभेदों के लिए अशोक सिद्धार्थ पर फोड़ा ठीकरा

मायावती को आकाश आनंद की वापसी पर देनी पड़ी सफाई! मतभेदों के...