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Oral-B iO2 Electric Brush : ओरल-बी iO2 इलेक्ट्रिक ब्रश लॉन्च , 3 ब्रशिंग मोड और ऑटो प्रेशर सेंसर

ओरल-बी ने भारत में iO Series 2 इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया है। यह उन यूज़र्स के लिए है जो मैनुअल ब्रश से इलेक्ट्रिक ब्रश पर स्विच कर रहे हैं और इसमें कंपनी का मैग्नेटिक ड्राइव क्लीनिंग सिस्टम एक ज़्यादा किफायती मॉडल में दिया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Oral-B iO2 Electric Brush :  ओरल-बी ने भारत में iO Series 2 इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया है। यह उन यूज़र्स के लिए है जो मैनुअल ब्रश से इलेक्ट्रिक ब्रश पर स्विच कर रहे हैं और इसमें कंपनी का मैग्नेटिक ड्राइव क्लीनिंग सिस्टम एक ज़्यादा किफायती मॉडल में दिया गया है। ओरल-बी iO2 को 12 सितंबर, 2026 से खास तौर पर Flipkart पर लिस्ट किया गया है और इसके अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से इसकी लॉन्च कीमत ₹2,449 से ₹2,999 के बीच है।

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iO2 गाइडेड ब्रशिंग
नया ओरल-बी इलेक्ट्रिक टूथब्रश, iO रेंज में इस्तेमाल शुरू करने के लिए एक आसान विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। ऐप-बेस्ड फ़ीचर्स या मुश्किल कंट्रोल्स के बजाय, iO2 गाइडेड ब्रशिंग, प्रेशर प्रोटेक्शन और लंबी बैटरी लाइफ़ पर फ़ोकस करता है। यह उन खरीदारों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प है जो बिना कनेक्टेड फ़ीचर्स या इस्तेमाल सीखने में ज़्यादा मेहनत किए बिना इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहते हैं।

मैग्नेटिक ड्राइव क्लीनिंग
Oral-B iO2 में मैग्नेटिक ड्राइव क्लीनिंग की सुविधा है। Oral-B iO2 में कंपनी की फ्रिक्शन-लेस मैग्नेटिक ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो सीधे ब्रिसल टिप्स तक एनर्जी पहुंचाती है। Oral-B का कहना है कि इससे पारंपरिक गियर-बेस्ड सिस्टम की तुलना में मैकेनिकल शोर और खड़खड़ाहट कम होती है। इस ब्रश में गोल हेड और माइक्रो-वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो हर दांत के आस-पास बेहतर और समान रूप से सफाई करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

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