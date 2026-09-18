सतना में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला

सतना। मध्य प्रदेश के सतना में एक तीन मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लगने से खलबली मच गई। आग लगने के चलते बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि दो बच्चे इमारत के अंदर फंस गए। दमकलकर्मियों और बचाव दल ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाले जाने के बाद राहत की सांस ली। बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। इन टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया और इमारत के अन्य हिस्सों में आग फैलने से रोकने का प्रयास किया।

फिलहाल, इस आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी वजह की आशंका हो सकती है। लेकिन आधिकारिक जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा। बता दें कि इस भयानक घटना के बाद प्रशासन ने इमारत और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। इसके अलावा पुलिस और दमकल विभाग की ओर से आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।

इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इमारत में फंसे दोनों बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल, इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।