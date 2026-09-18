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रायबरेली में चला सपा का सदस्यता अभियान: सैकड़ों छात्र-छात्राओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया, विनीत कुशवाहा भी रहे मौजूद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लगातार लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अखिलेश यादव के निर्देश पर रायबरेली के फिरोज गांधी महाविद्यालय में छात्र—नौजवान जागरूकता एवं सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लगातार लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अखिलेश यादव के निर्देश पर रायबरेली के फिरोज गांधी महाविद्यालय में छात्र-नौजवान जागरूकता एवं सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा भी मौजूद रहें।

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विनीत कुशवाहा की मौजूदगी में सैकड़ों छात्र-छात्राओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया। उन्हें पार्टी की नीतियों, विचारधारा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से अवगत कराया गया।

इसके साथ ही, गुरुवार को एबीवीपी के पदाधिकारियों द्वारा समाजवादी छात्र सभा के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया गया था। जिलाध्यक्ष शुभम लोहिया एवं उनके साथियों के साथ मारपीट की गई थी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायकगण एवं हजारों कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इस अवसर पर प्रदेश प्रमुख महासचिव सिराज हुसैन, महासचिव रितेश पटेल, अवनीश यादव, उपाध्यक्ष रविन्द्र यादव ‘रुद्र’, अमर यादव, आभास कृष्ण ‘कान्हा’ सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

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