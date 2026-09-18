  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया समर्थन, कहा कि सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया समर्थन, कहा कि सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे

पश्चिम बंगाल की हाईप्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव (Nandigram by-election) से पहले पार्टी प्रत्याशी संचिता डे प्रधान (Sanchita Dey Pradhan) के शुक्रवार को उम्मीदवारी वापस लिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने उस सीट पर अब कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है।

By santosh singh 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की हाईप्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव (Nandigram by-election) से पहले पार्टी प्रत्याशी संचिता डे प्रधान (Sanchita Dey Pradhan) के शुक्रवार को उम्मीदवारी वापस लिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने उस सीट पर अब कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। ममता ने अपने कालीघाट आवास पर शाम में प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उनका गुट नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करेगा और अब इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा।

पढ़ें :- Nandigram by-election : ममता गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद नामांकन लिया वापस, भाजपा ने कर दिया खेला?

ममता ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उन्हें गुरुवार को फोन किया था। ममता ने विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन (INDIA Alliance) के प्रति पूरी एकजुटता जताते हुए कहा कि सभी मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के ट्वीट का भी जिक्र किया और कहा कि सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।

आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन है : ममता बनर्जी 

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम संवैधानिक पद का अनादर नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन है। हमारे देश में जो हो रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, गैर-कानूनी, अलोकतांत्रिक और एक राजनीतिक पार्टी के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए की गई पूरी तरह से पक्षपाती बदले की कार्रवाई है। उन्होंने पहले ही कहा था कि ‘नाम भी रखने दूंगा, निशान भी नहीं रहने दूंगा। ये लोग कौन हैं? आज वे सत्ता में हैं, हो सकता है कल न हों। उन्हें अपनी सीमा समझनी चाहिए।

ममता बनर्जी के गुट ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को दिया समर्थन 

पढ़ें :- चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को दिया फुटबाल प्लेयर चुनाव चिन्ह, टीएमसी के बागी गुट को मिला लिफाफा

संचिता डे प्रधान के नामांकन वापस लेने के मामले में ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। बीजेपी (BJP)  संविधान की हत्या कर रही है। बीजेपी (BJP) हमें हराने के लिए SIR कराया गया। ममता बनर्जी के गुट ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया समर्थन, कहा कि सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया समर्थन, कहा...

NEET सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, NTA ऑफिस जाकर खुद जांच सकती है अदालत

NEET सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, NTA ऑफिस जाकर खुद जांच...

तेलंगाना हाई कोर्ट ने खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को घोषित किया अयोग्य

तेलंगाना हाई कोर्ट ने खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र को घोषित किया...

Nandigram by-election : ममता गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद नामांकन लिया वापस, भाजपा ने कर दिया खेला?

Nandigram by-election : ममता गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने शुभेंदु...

बिजनेस लोन इन गलतियों से होते हैं रिजेक्ट, अप्लाई करने से पहले जरूर करें ये तैयारी?

बिजनेस लोन इन गलतियों से होते हैं रिजेक्ट, अप्लाई करने से पहले...

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की वोटिंग जारी: 1.51 लाख से ज्यादा वोटर डाल रहे वोट

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की वोटिंग जारी: 1.51 लाख से ज्यादा वोटर डाल...