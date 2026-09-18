चंडीगढ़ में 22 सितंबर को iPhone लंगर, राजा द किंग ने किया ऐलान

Viral-News: चंडीगढ़ में इन दिनों एक अनोखा लंगर चर्चा का विषय बना हुआ है। खाने या पेट्रोल के बाद अब यहां iPhone बांटने की तैयारी है। राकेश त्रिहान, जिन्हें सोशल मीडिया पर ‘राजा द किंग’ के नाम से जाना जाता है, ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर को iPhone 17 बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लेकर लोगों की तरफ से लगातार तारीख पूछी जा रही थी इसलिए अब दिन तय कर दिया गया है।

राजा द किंग के मुताबिक, iPhone का वितरण उसी जगह पर सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। उनके अनुसार चंडीगढ़ और मोहाली से आने वाले कुछ लोगों को फोन दिए जाएंगे। विजेताओं के नाम मौके पर ही निकाले जाने की बात कही गई है। आयोजन के दौरान मीडिया और लोगों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया करने का दावा किया गया है।

पहले पेट्रोल, अब महंगे मोबाइल का लंगर

राकेश त्रिहान का नाम इससे पहले भी चंडीगढ़ में अलग तरह के लंगर आयोजित करने को लेकर सामने आ चुका है। अगस्त में उन्होंने पेट्रोल बांटने का आयोजन किया था। इससे पहले लोगों को नकद रकम और खाने-पीने की चीजें बांटने की खबरें भी सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब उनका अगला बड़ा आयोजन iPhone वितरण का है।

रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि 22 सितंबर के कार्यक्रम में करीब 10 iPhone बांटने की योजना है और इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों के बीच सार्वजनिक चयन किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम वितरण और आयोजन की शर्तों की पुष्टि कार्यक्रम के समय ही होगी।

VIDEO | Chandigarh: On organising a langar of iPhones on September 22, Raja D King says, "…On September 22, the distribution will begin live here at this very place, in front of everyone. All media are invited. Everyone we invite will be welcome. Those who have come here… pic.twitter.com/PGzYhqHlAx — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026

कौन हैं राजा द किंग?

राकेश त्रिहान मूल रूप से अमृतसर, पंजाब के रहने वाले बताए जाते हैं और फिलहाल चंडीगढ़ में रहते हैं। अलग-अलग तरह की मदद और सेवा से जुड़े आयोजनों के कारण वह सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में चर्चा में रहे हैं।

अपने पुराने जीवन को लेकर राकेश का दावा है कि 2019 से पहले वह नशे समेत कुछ गलत आदतों में फंसे हुए थे। बाद में संतों की संगत और धार्मिक जुड़ाव के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की बात कही। अब वह धार्मिक गतिविधियों और लोगों की मदद से जुड़े काम करने का दावा करते हैं।