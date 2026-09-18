Video-जाजमऊ में डिलीवरी बॉय बाइक समेत गहरे गड्ढे में समाया, स्थानीय लोग बोले-कानपुर नगर निगम बना नरक निगम

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले (Kanpur City District) के जाजमऊ के हिन्दुस्तान कंपाउंड (Hindustan Compound) के पास बीते मंगलवार देर रात नगर निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते बच गया। बाइक सवार डिलीवरी ब्वॉय (Delivery Boy) सड़क पर बने करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में बाइक समेत जा गिरा ।
कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले (Kanpur City District) के जाजमऊ के हिन्दुस्तान कंपाउंड (Hindustan Compound) के पास बीते मंगलवार देर रात नगर निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते बच गया। बाइक सवार डिलीवरी ब्वॉय (Delivery Boy) सड़क पर बने करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में बाइक समेत जा गिरा । हादसे के समय युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
स्थानीय निवासी इमरान, मो. इम्तियाज, शहजादे उर्फ सज्जू और जफरूल ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे डिलीवरी ब्वॉय बाइक से जा रहा था। इसी दौरान वह अचानक सड़क पर बने गड्ढे में गिर गया। स्थानीय लोग बोले कानपुर नगर निगम (Kanpur Municipal Corporation) -नरक निगम बन गया है। सीवर लाइन के लिए खोदा हुआ गड्ढा 20 दिन में भी भर नहीं पाया है।
ये गड्ढा नहीं, हादसे का न्योता है!
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क के बीच बने बड़े गड्ढे में एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद कर उसकी जान बचाई।
सवाल ये है कि सड़क के बीच इतना बड़ा और खतरनाक गड्ढा खुला कैसे छोड़ दिया गया? अगर समय रहते इसे ठीक नहीं… pic.twitter.com/pon8ekRHNG
पढ़ें :- Nandigram by-election : ममता गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद नामांकन लिया वापस, भाजपा ने कर दिया खेला?
— Ashok Shera (@ashokshera94) September 18, 2026
सीवर लाइन की मरम्मत के बाद गड्ढा खुला छोड़ा
लोगों का आरोप है कि सीवर लाइन की मरम्मत के बाद जिम्मेदारों ने गड्ढा पाटने के बजाय उसे खुला छोड़ दिया था। इससे यहां लगातार हादसे का खतरा बना हुआ था। हादसे से जुड़ा 1.26 मिनट का सीसी फुटेज इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है, जिसको लेकर लोगों ने इंटरनेट पर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी किए हैं। क्षेत्रीय पार्षद फखर इकबाल ने हादसे के बाद गड्ढे में मिट्टी भरवाकर उसे पाट दिया और बैरिकेड करा दी गई है। उन्होंने बताया कि दो दिनों में चैंबर का पूरा कार्य कराया जाएगा।