असंवेदनशील-हृदयहीन BJP से ‘पीड़ा’ के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा...UPSSSC अभ्यर्थियों से बोले अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा UPSSSC की सभी भर्तियों में Waiting List की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही कहा, नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर​ लिखा, प्रिय UPSSSC अभ्यर्थियों, नौकरी के लिए Wait करते-करते थक गये आप सब बेरोज़गारों की ये मांग जायज़ है कि UPSSSC की सभी भर्तियों में Waiting List की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे अगर कोई चयनित अभ्यर्थी अपनी सीट छोड़ दे तो उसके बाद किसी अन्य को वो सीट मिल सके। इस फ़ैसले से लाखों अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकेगा और भाजपा पर लगा ‘महा-बेरोज़गारी’ फैलाने का दाग़ भी थोड़ा कम होगा लेकिन भाजपा सरकार ये काम कभी नहीं करेगी क्योंकि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।

उन्होंने आगे लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सब युवक-युवतियों की असीम ऊर्जा राष्ट्र-निर्माण के काम में न लगकर, अपने लिए काम-रोज़गार-नौकरी पाने की गुहार-पुकार में व्यर्थ हो रही है। हम UPSSSC के आप सभी अभ्यर्थियों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर आपकी हर मांग के समर्थन में हर हाल, हर हालात में साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।

हम नई सरकार बनाने पर इस मांग की पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हैं। आप सबने इतने साल संघर्ष करके देख लिया है कि असंवेदनशील-हृदयहीन भाजपाइयों से ‘पीड़ा’ के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आप भी पीड़ितों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं, इसीलिए आप भी पीडीए ही हुए क्योंकि हम हमेशा कहते हैं और आज फिर कह रहे हैं : जो पीड़ित, वो पीडीए!