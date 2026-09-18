चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को दिया फुटबाल प्लेयर चुनाव चिन्ह, टीएमसी के बागी गुट को मिला लिफाफा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) दो धड़ों में बंट गई, जिसके बाद दोनों धड़ों ने खुद को असली टीएमसी होने का दावा शुरू कर दिया। मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा, जिसके बाद टीएमसी के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। ममता बनर्जी के गुट को ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया। इसके साथ ही उन्हें फुटबाल प्लेयर चुनाव चिन्ह आंवटित किया गया।

वहीं, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस दिया गया हैं इसके साथ ही, लिफाफा चुनाव चिह्न दिया गया है। दरअसल, ये आदेश 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव तक ही नहीं, बल्कि तब तक लागू रहेगा, जब तक चुनाव आयोग यह तय नहीं कर देता कि टीएमसी का असली प्रतिनिधित्व किस धड़े के पास है।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को एनए चुनाव चिह्न सुझाए थे। इसमें क्रिकेट बैट शामिल था। साथ ही, बिना गेंद वाले फुटबॉलर का चिह्न भी सुझाया था। साथ ही पार्टी के लिए तीन नाम भी प्रस्तावित किए गए थे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों पर रोक लगाई। दोनों गुट अब पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल नहीं कर सकते। बता दें कि, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। असम की नगांव संसदीय सीट पर भी उपचुनाव होगा।