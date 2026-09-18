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Lahaul-Spiti Snowfall : लाहौल-स्पीति और रोहतांग पास में सीजन की पहली बर्फबारी , मौसम धीरे-धीरे करवट लेने लगा

पहाड़ों का मौसम धीरे-धीरे करवट लेने लगा है। कोल्ड डेज़र्ट कहे जाने वाले लाहौल-स्पीति और रोहतांग पास में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों का नजारा पूरी तरह बदल दिया है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गईं और मौसम सुहाना हो गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Lahaul-Spiti Snowfall :  पहाड़ों का मौसम धीरे-धीरे करवट लेने लगा है। कोल्ड डेज़र्ट कहे जाने वाले लाहौल-स्पीति और रोहतांग पास में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों का नजारा पूरी तरह बदल दिया है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गईं और मौसम सुहाना हो गया। इस मौसम की पहली महत्वपूर्ण बर्फबारी ने ऊँचाई वाले रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रों को ढक दिया, जिससे क्षेत्र में अचानक ठंडक आ गई और शीतकालीन पर्यटन सीजन की शीघ्र शुरुआत की उम्मीदें बढ़ गईं।

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कुल्लू-मनाली में तापमान में भारी गिरावट
मंडी, कुल्लू-मनाली और लाहौल घाटी के बड़े हिस्से में दोपहर तक बारिश जारी रही, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई। ऊंचे इलाकों में ठंड का प्रकोप रहा, जबकि मध्य और निचले इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा।

पर्यटन की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में जल्दी हुई बर्फबारी से खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्हें उम्मीद है कि मौसम में आए इस नाटकीय बदलाव से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

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