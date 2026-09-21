रोहिणी जेल के वार्ड-3 में तंबाकू के लिए कैदी को मार डाला, वारदात में इस गैंग का जुड़ा नाम

नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी जेल (Rohini Jail) के अंदर एक अंडरट्रायल कैदी (Undertrial Prisoner) की हत्या का मामला सामने आया है। आर्म्स एक्ट के मामले (Arms Act cases) में जेल में बंद प्रमोद नामक कैदी की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है।

कैसे हुआ विवाद?

सूत्रों के मुताबिक, मृतक प्रमोद (Pramod) जेल के अंदर तंबाकू बेचने का काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी बात को लेकर कैदियों के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था, जिसके बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया।

आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जेल के अंदर साथी कैदियों भोला और मुकेश पर प्रमोद पर धारदार हथियार से हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल प्रमोद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल के भीतर हुई इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

कारोबार को लेकर हुआ खूनी संघर्ष

एक जानकारी ये भी मिल रही है कि गैंग के बीच जेल के अंदर अवैध गतिविधियों और तंबाकू के कारोबार को लेकर आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस और जेल अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच शुरू कर दी है कि जेल के अंदर यह वारदात कैसे हुई।