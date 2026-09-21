1976 बैच के सभी दोस्त 50 साल बाद पहुंचे स्कूल, कंधे पर बैग और गले में बोतल टांगकर जिया बचपन

पीठ पर बस्ता, गले में पानी की बोतल एक व्यक्ति और उसके दोस्त 50 साल बाद स्कूल पहुंचे लेकिन बिलकुल वैसे ही जैसे वे 1976 में जाया करते थे। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब किसी टाइम मशीन में बैठकर 50 साल पहले के समय में पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है।
Viral Video: कहते हैं उम्र सिर्फ एक संख्या है और बचपन की दोस्ती वक्त के साथ कभी पुरानी नहीं होती। इसका खूबसूरत उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला, जहां 1976 बैच के कुछ दोस्त करीब पांच दशक बाद अपने पुराने स्कूल पहुंचे। इस खास मुलाकात में उन्होंने पढ़ाई के दिनों को सिर्फ याद ही नहीं किया, बल्कि उसी दौर की तरह कपड़े पहनकर और बच्चों वाले खेल खेलकर पुरानी यादों को दोबारा जी लिया।
वीडियो में सभी दोस्त स्कूल यूनिफॉर्म जैसी फॉर्मल शर्ट-पैंट पहने नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर बैग और गले में बच्चों जैसी पानी की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। स्कूल पहुंचते ही उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लगा, जैसे वक्त सच में कुछ देर के लिए पीछे लौट गया हो।
इस पुनर्मिलन का वीडियो इंस्टाग्राम यूजर राकेश नागर ने शेयर किया है। वीडियो में दोस्तों का ग्रुप स्कूल के गेट से अंदर जाता दिखाई देता है। इसके बाद सभी ने मिलकर पुराने दिनों के खेल खेले। कहीं पिट्ठू खेलते नजर आए तो कहीं स्कूल के मैदान में लाइन बनाकर डांस किया। इस दौरान उनकी हंसी और उत्साह ने स्कूल के पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं।
वीडियो शेयर करते हुए राकेश नागर ने बताया कि वे लंबे समय से सोचते थे कि अगर कभी उन सुनहरे दिनों को दोबारा जीने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। आखिरकार दोस्तों ने उसी स्कूल में लौटकर इस कल्पना को सच कर दिखाया, जहां उन्होंने बचपन बिताया था और दोस्ती की मजबूत नींव रखी थी।
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वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए। कई लोगों ने अपने स्कूल के दोस्तों और पुराने दिनों को याद किया। एक यूजर ने लिखा कि वह अब तक अपने स्कूल के दोस्तों से नहीं मिल पाया है, लेकिन इस वीडियो को देखकर उसे खुशी हुई।
करीब 50 साल बाद हुआ यह मिलन दिखाता है कि वक्त कितना भी गुजर जाए, सच्ची दोस्ती और बचपन की यादें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।