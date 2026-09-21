Arnab Cyclone Alert : मानसून की वापसी, अल नीनो का विकराल रूप, चक्रवात रौद्ररूप धारण करता जा रहा

Arnab Cyclone Alert : प्रशांत महासागर में ‘सुपर अल-नीनो’ (Super El Niño) सक्रिय हो चुका है। चक्रवात रौद्ररूप धारण करता जा रहा है। मानसून की वापसी की शुरुआत के चलते देशभर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विज्ञानियों ने इसके चलते सूखे और अकाल की आशंका जताई है। दूसरी तरफ, देशभर से अब South-West Monsoon की वापसी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत पर चक्रवाती तूफान का खतरा क्‍यों मंडराने लगा है?

मौसमी हालात के चलते इस बार के मानसून में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यह एक तस्‍वीर का एक पहलू है।

केरल में जोरदार बारिश की वजह से Landslide हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ, अब भारत पर Cyclonic storm का खतरा मंडराने लगा है।

मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों ने इसके Deep Depression में तब्‍दील होने की संभावना जताई है। आगे इसकी तीव्रता बनी रहती है तो यह चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर सकता है।