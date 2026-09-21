Sheikh Ahmed Al Maktoum : दुबई के शासक के भाई अहमद बिन राशिद अल मकतूम का निधन, UAE की सेना की रखी थी नींव

Sheikh Ahmed Al Maktoum : दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के छोटे भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के निधन के बाद दुबई ने 10 दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की है। शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम का 76 साल की उम्र में निधन हो गया।

गल्फ न्यूज़ के अनुसार, दुबई पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन शेख अहमद का सोमवार, 21 सितंबर को निधन हो गया। शासक की अदालत ने घोषणा की कि शोक की अवधि तुरंत शुरू होगी, जिसमें पूरे देश में झंडे आधे झुके रहेंगे।

यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने X पर एक पोस्ट में अपने छोटे भाई को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए अल्लाह की दया और जन्नत में जगह की प्रार्थना की।

शेख मोहम्मद ने लिखा, “अल्लाह शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम पर रहम करे। मेरे भाई, अल्लाह तुम पर रहम करे।” उन्होंने कहा कि भले ही अहमद अब उनके बीच नहीं हैं, लेकिन वे हमेशा उनकी दुआओं और दिलों में रहेंगे।

दुबई के क्राउन प्रिंस, उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी अपने चाचा के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी माफ़ी और अल्लाह की दया के लिए प्रार्थना की।