Tecno POVA 8 Pro Features : भारत में लॉन्च से पहले पोवा 8 प्रो 5G के स्पेक्स आए सामने, पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के साथ होगी एंट्री

Tecno POVA 8 Pro Features : भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 18 अगस्त को Tecno के नए POVA 8 Pro 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। अब इस फोन की Flipkart माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इससे इस प्लेटफॉर्म पर फोन की उपलब्धता की पुष्टि हो गई है और साथ ही इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का भी पता चला है। नया डिवाइस पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च होगा।

Tecno POVA 8 Pro के स्पेसिफिकेशंस

Tecno के नए POVA 8 Pro 5G के डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें ‘साइबर फ्यूचुरिस्टिक डिज़ाइन’ होगा, जिसमें पीछे का पैनल बैटरी और हीट-डिसिपेशन पाथ जैसे एलिमेंट्स को खास तौर पर दिखाएगा। इस स्मार्टफोन की मोटाई सिर्फ़ 7.39mm है और वज़न लगभग 189 ग्राम है। इसके कलर ऑप्शन पहले ही टीज़ किए जा चुके थे और अब इनके नाम भी कन्फर्म हो गए हैं: ग्रेफाइट ब्लैक, टुंड्रा ग्रीन और आर्क व्हाइट, जो ग्लोबल वैरिएंट जैसे ही हैं। एक और दिलचस्प चीज़ है एक डेडिकेटेड कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट बटन। यूज़र्स इसके ‘लॉन्ग-प्रेस’ एक्शन को म्यूट, कैमरा, फ्लैशलाइट, रिकॉर्डिंग और दूसरे सपोर्टेड ऐप्स या फीचर्स जैसे कामों के लिए सेट कर सकेंगे। शॉर्टकट बटन का इस्तेमाल गेमिंग के दौरान भी किया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन की एक और बड़ी खासियत इसकी 6,500mAh की बैटरी है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह दो दिन तक चल सकती है। यह डिवाइस 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और Flipkart की माइक्रोसाइट के अनुसार, यह लगभग 28 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है। इसमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। इस बैटरी में ‘बैटरी सेल्फ-हीलिंग टेक्नोलॉजी’ भी है, जिसका मकसद समय के साथ बैटरी की क्षमता में होने वाली कमी को कम करना है। भारत के लिए बनी माइक्रोसाइट में यह भी दावा किया गया है कि इसकी बैटरी हेल्थ पांच साल तक बनी रहेगी और यह 2,000 से ज़्यादा चार्जिंग साइकल तक चलेगी।

डिस्प्ले की बात करें तो, स्मार्टफोन में 6.78-इंच का HyperLux AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 144Hz तक के रिफ्रेश रेट और हाई इंस्टेंटेनियस टच रिस्पॉन्स को सपोर्ट करेगा। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अंदरूनी हार्डवेयर की बात करें तो, POVA 8 Pro में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G चिपसेट होगा, साथ ही गेमिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक डेडिकेटेड P1 ग्राफिक्स चिप भी दी जाएगी। कूलिंग के लिए, स्मार्टफोन में 5K IceShield VC कूलिंग सिस्टम है जिसमें 5,000mm² का बड़ा वेपर चैंबर है। गेमिंग के बारे में और बात करें तो, स्मार्टफोन में X-एक्सिस लीनियर मोटर के साथ 4D गेम वाइब्रेशन भी है, जिसका मकसद गेमिंग के साथ-साथ रेगुलर टैप और नोटिफिकेशन्स के दौरान बेहतर हैप्टिक फीडबैक देना है।