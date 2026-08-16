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Video- पीएम मोदी ने लाल किले पर जाने से पहले का वीडियो किया साझा, मोर को दाना और गाय को चारा खिलाते नजर आए, जानें क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Celebrations) में लाल किले (Red Fort) पर जाने से पहले का अपनी दिनचर्या एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह गायों को चारा और मोर को दाना खिलाने खिलाते हुए नजर आ रहे हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Celebrations) में लाल किले (Red Fort) पर जाने से पहले का अपनी दिनचर्या एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वह गायों को चारा और मोर को दाना खिलाने खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। पीएम मोदी (PM Modi) ने आगे बताया, कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं। इसलिए वे मुझसे मिलने आ गए, जब मैं लाल किले (Red Fort) के लिए निकल रहा था।

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