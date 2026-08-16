  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर अखिलेश यादव ने किया सम्मानित

हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर अखिलेश यादव ने किया सम्मानित

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय लखनऊ में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दरअसल, प्रदेश में जब सपा की सरकार बनी थी, उसके बाद छात्रों को लैपटाप देने की शुरूआत हुर्अ थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय लखनऊ में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दरअसल, प्रदेश में जब सपा की सरकार बनी थी, उसके बाद छात्रों को लैपटाप देने की शुरूआत हुर्अ थी। अखिलेश यादव का कहना है कि, समाजवादी सरकार में लैपटाप बांटकर युवा पीढ़ी के लिए विकास के नये मार्ग प्रशस्त किये थे। तब से आज तक मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप देने की परम्परा जारी है।

पढ़ें :- यूपी में गो संरक्षण में अब Gen Z को जोड़ने की तैयारी, योगी सरकार गांव-गांव नियुक्त करेगी 10 हजार ‘गो मित्र'

समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सतेन्द्र कुमार मौर्य के सौजन्य से हाईस्कूल परीक्षा पीलीभीत के टॉपर छात्र-छात्राओं सर्वश्री प्रांजल मौर्य, सृष्टि कश्यप, वसी फातिमा, यश प्रजापति को बृजेश कुमार वर्मा टिल्लू भइया की ओर से हरदोई जनपद के हाईस्कूल की परीक्षा में ईशू पटेल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के टापर रेशू पटेल, यशस्वी कुशवाहा, छवि कुमारी को भी लैपटाप दिए गए।

वहीं, बिलग्राम हरदोई के जिला पंचायत सदस्य धीरेन्द्र सिंह यादव के सौजन्य से आर्यन कुमार, अंशिका यादव, मुस्कान (गुड्डी देवी) शिवानी कुशवाहा, दिव्यांशी पाल, आयुषी पटेल को लैपटाप दिए गए। वहीं, धनंजय यादव द्वारा जौनपुर के हाईस्कूल टापर वर्षा पटेल तथा इंटरमीडिएट टापर हिमांगिनी यादव, अल्का मिश्रा, अनुराधा विश्वकर्मा और लखनऊ की नारूबी कृष्णन को भी लैपटाप देकर सम्मानित किया। श्री अल्का मिश्रा और हिमांगिनी यादव ने देश भक्ति के गीत प्रस्तुत किए।

पढ़ें :- 'बीजेपी के पास कोई दूसरा काम नहीं...' अखिलेश यादव ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन विवाद पर दी प्रतिक्रिया

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में गो संरक्षण में अब Gen Z को जोड़ने की तैयारी, योगी सरकार गांव-गांव नियुक्त करेगी 10 हजार ‘गो मित्र'

यूपी में गो संरक्षण में अब Gen Z को जोड़ने की तैयारी,...

वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती: CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा-उनके योगदान और बलिदान के लिए हर भारतवासी है नतमस्तक

वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती: CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा-उनके योगदान...

VIDEO : चंबल नदी में बही सवारियों से भरी मोटर बोट, 100 से ज्यादा थे सवार, बाल-बाल बची लोगों की जान

VIDEO : चंबल नदी में बही सवारियों से भरी मोटर बोट, 100...

हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर अखिलेश यादव ने किया सम्मानित

हाईस्कूल, इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देकर अखिलेश यादव ने किया...

कानपुर: सोशल मीडिया में दावा SDM के ड्राइवर ने होमगार्ड से पैर दबवाया? कानपुर पुलिस ने कहा जांच जारी

कानपुर: सोशल मीडिया में दावा SDM के ड्राइवर ने होमगार्ड से पैर...

कोई भी कपड़ा 16 मिनट के लिए सिर्फ 16 रूपय में, दुकानदार ने अपने जन्मदिन पर रखा ऑफर, भीड़ को मिली पुलिस की लाठियां

कोई भी कपड़ा 16 मिनट के लिए सिर्फ 16 रूपय में, दुकानदार...