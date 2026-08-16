कानपुर: सोशल मीडिया में दावा SDM के ड्राइवर ने होमगार्ड से पैर दबवाया? कानपुर पुलिस ने कहा जांच जारी

Viral-Video: कानपुर के घाटमपुर से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वायरल क्लिप को SDM के आवास का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के पैर दबाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि पैर दबवाने वाला व्यक्ति मनोज कुमार है जिसे SDM का ड्राइवर बताया जा रहा है। वहीं पैर दबाने वाले व्यक्ति की पहचान रजत के रूप में बताई गई। हालांकि पुलिस की ओर से इन पहचान संबंधी दावों की पुष्टि नहीं की गई है।

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए। कुछ यूजर्स ने सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार और वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए। वीडियो को एक्स यूजर @Abhimanyu1305 ने भी शेयर किया जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया।

पुलिस ने क्या बताया?

वीडियो पर कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सफाई सामने आई है। पुलिस के मुताबिक वायरल क्लिप में दिखाई दे रहे दोनों व्यक्ति होमगार्ड हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की जांच कानपुर नगर के होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल वायरल वीडियो से जुड़े पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वीडियो में प्रदर्शित दोनों व्यक्ति होमगार्ड हैं। प्रकरण की जांच जिला कमाण्डेंट होमगार्ड, कानपुर नगर द्वारा की जा रही है। जांचोपरान्त तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) August 16, 2026

जांच के बाद तय होगी कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है और मामले की जांच जारी है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।