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AI model Gemini 3.7 Flash :  गूगल का नया AI मॉडल जेमिनी 3.7 फ्लैश लॉन्च, जानें कैसे करेगा काम

गूगल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3.7 फ्लैश लॉन्च कर दिया है। गूगल के फ़्लैश मॉडल फ़ैमिली का नया वर्शन है और इसमें कोडिंग और एजेंटिक वर्कफ़्लो में सुधार किए गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

AI model Gemini 3.7 Flash :  गूगल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3.7 फ्लैश लॉन्च कर दिया है। गूगल के फ़्लैश मॉडल फ़ैमिली का नया वर्शन है और इसमें कोडिंग और एजेंटिक वर्कफ़्लो में सुधार किए गए हैं। यह मॉडल जेमिनी 3.6 फ़्लैश के ठीक तीन हफ़्ते बाद आया है, जिसे 21 जुलाई को रिलीज़ किया गया था।

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इस मॉडल को खास तौर पर कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट और AI एजेंट से जुड़े कामों के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल कई चरणों वाली समस्याओं को बेहतर तरीके से समझकर काम कर सकता है।

कम निर्देशों में ज्यादा काम
इसका उद्देश्य AI आधारित एप्लिकेशन चलाने की लागत घटाना और डेवलपर्स को कम निर्देशों में ज्यादा काम पूरा करने में मदद करना है।

पुराने मॉडल की तुलना में सुधार
यह स्क्रीनशॉट, डिजाइन और तस्वीरों को समझकर ज्यादा काम करने वाले लेआउट तैयार कर सकता है। इसके प्रदर्शन में पुराने मॉडल की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है।

कीमत
इसे शुरुआती कीमतों पर भी पेश किया जा रहा है: प्रति 1 मिलियन इनपुट टोकन के लिए $0.75 और प्रति 1 मिलियन आउटपुट टोकन के लिए $3.75। ये कीमतें Gemini 3.6 Flash के स्टैंडर्ड रेट्स—क्रमशः $1.50 और $7.50—की आधी हैं।

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यह शुरुआती कीमत 31 दिसंबर तक लागू रहेगी, जिसके बाद स्टैंडर्ड रेट्स लागू होंगे।

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