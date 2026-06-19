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45W SUPERVOOC फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ इस दिन भारत में लॉन्च होगा OnePlus N6, चेक करें डिटेल्स

OnePlus N6 India Launch Date : वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus N6 की बैटरी की जानकारी और कीमत की रेंज का पता चला है, साथ ही इसके 30 जून को लॉन्च होने की तारीख भी सामने आई है। अब, कंपनी ने Amazon और OnePlus India की माइक्रोसाइट्स के ज़रिए इस डिवाइस की चार्जिंग से जुड़ी जानकारी की भी पुष्टि कर दी है।

By Abhimanyu 
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OnePlus N6 India Launch Date : वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus N6 की बैटरी की जानकारी और कीमत की रेंज का पता चला है, साथ ही इसके 30 जून को लॉन्च होने की तारीख भी सामने आई है। अब, कंपनी ने Amazon और OnePlus India की माइक्रोसाइट्स के ज़रिए इस डिवाइस की चार्जिंग से जुड़ी जानकारी की भी पुष्टि कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, अपकमिंग OnePlus N6 स्मार्टफोन 45W SUPERVOOC फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट की सबसे तेज़ चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। यह भी दावा किया गया है कि सिर्फ़ 5 मिनट चार्ज करने पर यह डिवाइस 1.7 घंटे तक YouTube प्लेबैक दे सकता है। यह अपडेट तब आया है जब ब्रांड ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी होगी।

बताया जा रहा है कि इस सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी वाला यह पहला स्मार्टफोन होगा। कीमत की बात करें तो OnePlus N6 की कीमत 25,000 रुपये से कम होने की पुष्टि हो चुकी है, हालांकि इसकी सही कीमत अभी पता नहीं चली है। अभी भी, स्मार्टफोन के चिपसेट और दूसरी अहम जानकारियों के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, आने वाले दिनों में इस नए डिवाइस के और भी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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