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Viral Video: नाले में घुसकर अश्लील हरकत करते दबोचा गया कपल, पकड़े जाने पर भड़की महिला ने किया बवाल

Viral Video: प्यार करने वाले लोग इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते हैं कि आखिर वह कब और कहां है? उनके लिए सिर्फ मायने रखता है तो उनका रिश्ता और यह वायरल वीडियो भी कुछ ऐसा ही है।

By santosh singh 
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Viral Video: प्यार करने वाले लोग इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते हैं कि आखिर वह कब और कहां है? उनके लिए सिर्फ मायने रखता है तो उनका रिश्ता और यह वायरल वीडियो भी कुछ ऐसा ही है।

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जहां इसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि प्यार अंधा होता है। वायरलवीडियो में कपल नाले के पाइप में घुसकर अश्लील हरकत करते हुए नजर आते हैं लेकिन पकड़े जाने पर जो होता है वह देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर बार विवादों की वजह बन जाती है।

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पकड़े जाने पर भड़की महिला ने किया बवाल

वायरल वीडियो की बात करें तो इसे शेयर करते हुए कहा गया, “पकड़े जाने के बाद यह महिला पूरी तरह से भड़क गई।” वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला किस तरह से गुस्से में नजर आती है जब उसे पता चलता है कि वह कैमरे के सामने आ गई है। इस दौरान वह बहस करते हुए नजर आती है ।वीडियो के साथ डिस्प्ले में बताया गया कि यह वीडियो जागरूकता के लिए है। इस दौरान महिला तीखे सवालों का जवाब देती हुई नजर आती है और आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी जाती है।

लोगों ने दी आक्रोशित टिप्पणी

वहीं वायरल वीडियो को x चैनल से 215000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जहां एक यूजर ने कहा गंदगी में ही गंदा काम हद पार करते हो तो एक ने कहा यहां लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक यूजर ने लिखा इन जैसे औरत की वजह से समाज बदनाम है तो एक में लिखा है कुछ अलग लेवल के लोग हैं। एक यूजर ने कहा,कि पकड़े जाते ही पूरा तेवर बदल गया अब गुस्सा सातवें आसमान पर है। एक यूजर ने लिखा, कि पकड़े जाने के बाद गुस्सा और बढ़ गया। वहीं लोग इस वायरल वीडियो को देखकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं।

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