7900mAh बैटरी, Snapdragon 4 Gen 5 और 120Hz डिस्प्ले वाला Redmi का धाकड़ फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Redmi 17 5G Specifications and Price: शाओमी ने भारतीय बाजार में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi 17 को लॉन्च कर दिया है। जिसे कंपनी ने हाल में 4जी और 5जी वेरिएंट में उतारा था। यह डिवाइस 7,900mAh की बड़ी बैटरी, Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर और 120Hz डिस्प्ले के साथ भारतीय बाज़ार में उपलब्ध होगा। आइये इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी पर एक नजर डाल लेते हैं-

Redmi 17 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 6.9-इंच (17.53cm) का HD पैनल है, जिसमें 120Hz तक का अडैप्टिवसिंक (AdaptiveSync) रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। इस डिवाइस में डिस्प्ले बेज़ेल्स भी पहले से पतले हैं। डिस्प्ले को TÜV Rheinland लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्केडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन्स मिले हैं। ऑडियो के लिए, इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो 300% तक वॉल्यूम बूस्ट को सपोर्ट करते हैं।

नए Redmi 17 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर लगा है। यह स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS 3 पर चलता है और इसमें Xiaomi HyperIsland भी है। कंपनी का यह भी दावा है कि यह डिवाइस 48 महीनों तक ‘बिल्कुल नए’ जैसा सॉफ्टवेयर अनुभव देगा। इसमें 7,900mAh की बड़ी बैटरी है, जो 45W टर्बो चार्जिंग और 22.5W तक वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

फोटोग्राफी के लिए, स्मार्टफोन के पिछले हिस्से में 50MP का AI डुअल-कैमरा सिस्टम दिया गया है। यह स्मार्टफोन डुअल-वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स एक ही समय में फ्रंट और रियर कैमरों से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन की बात करें तो, डिवाइस में डायनामिक RGB कैमरा-रिंग लाइट के साथ ‘एस्ट्रल मेटल डेको’ कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें आठ RGB बैकलाइट रंग हैं और यह नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग स्टेटस, गेमिंग इफेक्ट्स और कैमरा एक्टिविटी के बारे में जानकारी दे सकता है।

कीमत फोन की कीमत और उपलब्धता की बात करें तो भारतीय बाजार में Redmi 17 5G को Eternal Orange, Endless Blue और Absolute Black कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसके 6GB/128GB मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन की कीमत ₹23,999 है, जबकि 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत ₹26,999 है। यह स्मार्टफोन 10 सितंबर, 2026 को दोपहर 12 बजे (IST) से Amazon India, Xiaomi India की ऑफिशियल वेबसाइट और दूसरे बड़े रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।