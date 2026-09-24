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बेंगलुरु से 160 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिर्पोट, अवैध रूप से रहने वालों पर बड़ी कार्रवाई

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे 160 बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान के माध्यम से भारत से निर्वासित किया गया है।

By Sushil Sah 
Updated Date

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रिपोर्टों के अनुसार, बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे 160 बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान के माध्यम से भारत से निर्वासित किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई इन लोगों की पहचान और दस्तावेजों की जांच के बाद की गई। अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित एजेंसियों ने लंबे समय तक जांच और सत्यापन की प्रक्रिया के बाद संबंधित एजेंसियों ने इन नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई पूरी की।

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इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। डिपोर्ट किए गए लोगों को विशेष विमान से बांग्लादेश भेजा गया। प्रशासन की ओर से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को लेकर अभियान चलाए जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि इस कार्रवाई के बाद बेंगलुरु में अवैध प्रवासियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता और कानूनी स्थिति से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड ही अंतिम आधार होंगे।

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