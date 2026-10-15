इटली में दो बवंडरों ने मचाई भयंकर तबाही, 11 लोग अस्पताल में भर्ती; स्कूल और मकानों को भारी नुकसान

Sicily Storm: इटली के सिसिली द्वीप के पश्चिमी हिस्से में दो शक्तिशाली बवंडरों ने जमकर तबाही मचाई है। अचानक आए इन बवंडरों की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जबकि मकानों, वाहनों और सार्वजनिक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे रहे कि तेज हवाओं ने कारों को पलट दिया और इमारतों की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। इस प्राकृतिक आपदा का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल, स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं।

इटली की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बवंडरों ने पश्चिमी सिसिली के तटीय शहर मार्साला और आसपास के इलाकों को प्रभावित किया। समुद्र के ऊपर बने बवंडर तेजी से तट की ओर बढ़े और रिहायशी इलाकों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाने लगे। इस घटना में घायल 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 70 वर्षीय एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई है।

बवंडर का असर मार्साला के एक स्कूल पर भी पड़ा, जहां इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। घटना के समय स्कूल में 273 बच्चे मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन और कर्मचारियों ने तत्काल कदम उठाए और सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हालांकि, इस दौरान छह बच्चों को मामूली चोटें आईं।

वहीं, पेट्रोसिनो इलाके में तेज हवाओं के कारण एक कार सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, भूमध्यसागर में समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान तूफानों को अतिरिक्त ऊर्जा दे सकता है। जलवायु परिवर्तन के बीच चरम मौसमी घटनाओं को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। हालांकि, इस घटना में जलवायु परिवर्तन की सीधी भूमिका की पुष्टि के लिए विस्तृत अध्ययन जरूरी है। फिलहाल, प्रशासन प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन कर रहा है और राहत कार्य जारी हैं।