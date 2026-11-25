मेरठ। यूपी के मेरठ जिले में हिंदू युवती को बंधक बनाकर होटल रखे जाने की घटना सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। मेरठ के होटल में हिंदू लड़की को बंधक बनाने का आरोपी सलमान अब भी फरार है। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद मेरठ पुलिस ने सलमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज कर दी है। पुलिस की टीमें आरोपी सलमान की तलाशी में छापेमारी कर रही है। इधर हिंदू लड़की के साथ सरेआम मारपीट और अपहरण की कोशिश के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों में गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने आरोपी के हाफ एनकाउंटर की मांग की है। साथ ही उस होटल पर भी कार्रवाई की मांग की है जिसने बिना आईडी के होटल में कमरा अलॉट किया था।

क्या है पूरा मामला?

सड़क पर भागती-दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक एक लड़की गली से निकली। उसके पीछे लड़का भी निकला। लड़की सड़क पार कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से आए लड़के ने उसे दबोच लिया। लड़के ने न सिर्फ उसे दबोचा बल्कि उसे उठाकर वहीं सड़क पर पटक दिया और फिर उसे उठाकर वापस उसी गली के अंदर ले गया। जहां से वो भागी थी, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आसपास लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि, थोड़ी देर बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग लड़की को बाहर लेकर आ गए। मौके पर मौजूद एक लड़की ने उसे संभाला, पानी पिलाया।

भीड़ को देखकर भाग गया आरोपी

सरेआम लड़की को उठाकर ले जाने का ये सनसनीखेज मामला यूपी के मेरठ का है। लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले की पहचान सलमान के रूप में हुई है। वो भीड़ को देखकर वो होटल की छत से भाग गया। पहले से शादीशुदा सलमान ने इस हिंदू लड़की को मेरठ के आबूलेन स्थित होटल स्क्वायर के कमरे में दो दिनों से कैद कर रखा था, उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। हालांकि, अब जब मामला बाहर आया तो मौके पर पहुंची पुलिस लड़की को अपने साथ थाने ले आई और उसकी शिकायत पर सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

युवती को बंधक क्यों बनाया?

गाजियाबाद की रहने वाली लड़की की मुलाकात करीब एक साल पहले मेरठ के सलमान से हुई थी। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हाल ही में लड़की की शादी तय हो गई। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। इस दौरान आरोपी सलमान ने कई बार लड़की से मिलने की कोशिश की लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। इधर दो दिन पहले लड़की अपनी सहेली के घर मेरठ आई थी। इसकी जानकारी सलमान को हो गई। उसने लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने से बुलाया और आबूलेन मार्केट के स्क्वायर होटल ले गया। वहां उसे कमरे में बंधक बना लिया।

होटल के संचालक भी सवालों के घेरे में

इस मामले में मेरठ के होटल स्क्वायर के संचालक भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि होटल में युवती को बिना ID के कमरा उपलब्ध कराया गया था। वहीं, एक हिंदू लड़की के साथ मारपीट की वारदात को लेकर हिंदू संगठन के लोग भी गुस्से में हैं और आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर सवाल उठने के बाद मेरठ प्रशासन एक्शन में है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।