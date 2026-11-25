यूपी के मेरठ जिले में हिंदू युवती को बंधक बनाकर होटल रखे जाने की घटना सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। मेरठ के होटल में हिंदू लड़की को बंधक बनाने का आरोपी सलमान अब भी फरार है। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद मेरठ पुलिस ने सलमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज कर दी है।
मेरठ। यूपी के मेरठ जिले में हिंदू युवती को बंधक बनाकर होटल रखे जाने की घटना सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। मेरठ के होटल में हिंदू लड़की को बंधक बनाने का आरोपी सलमान अब भी फरार है। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद मेरठ पुलिस ने सलमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज कर दी है। पुलिस की टीमें आरोपी सलमान की तलाशी में छापेमारी कर रही है। इधर हिंदू लड़की के साथ सरेआम मारपीट और अपहरण की कोशिश के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों में गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने आरोपी के हाफ एनकाउंटर की मांग की है। साथ ही उस होटल पर भी कार्रवाई की मांग की है जिसने बिना आईडी के होटल में कमरा अलॉट किया था।
क्या है पूरा मामला?
सड़क पर भागती-दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक एक लड़की गली से निकली। उसके पीछे लड़का भी निकला। लड़की सड़क पार कर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से आए लड़के ने उसे दबोच लिया। लड़के ने न सिर्फ उसे दबोचा बल्कि उसे उठाकर वहीं सड़क पर पटक दिया और फिर उसे उठाकर वापस उसी गली के अंदर ले गया। जहां से वो भागी थी, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आसपास लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि, थोड़ी देर बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग लड़की को बाहर लेकर आ गए। मौके पर मौजूद एक लड़की ने उसे संभाला, पानी पिलाया।
मेरठ के आबूलेन जैसे व्यस्त बाजार में एक युवती का मदद के लिए चीखना, इसके बावजूद उसके साथ सरेराह मारपीट करना और सरेआम जबरन उठाकर होटल में ले जाना बेहद शर्मनाक, दुस्साहसिक और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना है।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं का सुरक्षित न होना प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
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@UPGovt से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीड़िता को न्याय और सुरक्षा मिलना सुनिश्चित हो।
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) November 25, 2026
भीड़ को देखकर भाग गया आरोपी
सरेआम लड़की को उठाकर ले जाने का ये सनसनीखेज मामला यूपी के मेरठ का है। लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले की पहचान सलमान के रूप में हुई है। वो भीड़ को देखकर वो होटल की छत से भाग गया। पहले से शादीशुदा सलमान ने इस हिंदू लड़की को मेरठ के आबूलेन स्थित होटल स्क्वायर के कमरे में दो दिनों से कैद कर रखा था, उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। हालांकि, अब जब मामला बाहर आया तो मौके पर पहुंची पुलिस लड़की को अपने साथ थाने ले आई और उसकी शिकायत पर सलमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
युवती को बंधक क्यों बनाया?
गाजियाबाद की रहने वाली लड़की की मुलाकात करीब एक साल पहले मेरठ के सलमान से हुई थी। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हाल ही में लड़की की शादी तय हो गई। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। इस दौरान आरोपी सलमान ने कई बार लड़की से मिलने की कोशिश की लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। इधर दो दिन पहले लड़की अपनी सहेली के घर मेरठ आई थी। इसकी जानकारी सलमान को हो गई। उसने लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने से बुलाया और आबूलेन मार्केट के स्क्वायर होटल ले गया। वहां उसे कमरे में बंधक बना लिया।
मेरठ में सलमान नामक युवक ने बीच सड़क पर एक युवती को दौड़ाकर पकड़ा,
जमीन पर गिराया और जबरन होटल ले जाने लगा।
यह देख एक युवती ने साहस दिखाते हुए पीड़िता को सुरक्षित बाहर निकाला और मदद की।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
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हालांकि, FIR में होटल संचालक और मैनेजर का नाम नहीं है।
आरोप है कि होटल स्टाफ की मदद से ही आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया।
होटल में ID जांच की गई थी या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
— Neeraj Bhawani (@Neeraj_Bhawanii) November 25, 2026
होटल के संचालक भी सवालों के घेरे में
इस मामले में मेरठ के होटल स्क्वायर के संचालक भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि होटल में युवती को बिना ID के कमरा उपलब्ध कराया गया था। वहीं, एक हिंदू लड़की के साथ मारपीट की वारदात को लेकर हिंदू संगठन के लोग भी गुस्से में हैं और आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर सवाल उठने के बाद मेरठ प्रशासन एक्शन में है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीमें जगह-जगह छापेमारी कर रही हैं।