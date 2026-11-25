लखनऊ। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर काफी खींचतान शुरू हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को 26 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिए जाने के बाद कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है। यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम भिखारी नहीं हैं। हम अखिलेश यादव से कोई खैरात मिलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं।”

बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। आगामी चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।

कांग्रेस ने मांगी थीं 110 सीटें, सपा ने दिया 26 का प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में कांग्रेस ने यूपी की 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद उसने अपनी मांग घटाकर पहले 131 और फिर 110 सीटों तक कर दी। वहीं दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने सिर्फ 26 सीटों का ही प्रस्ताव रखा। सपा सांसद रामगोपाल यादव के मुताबिक, इस प्रस्ताव में दो ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां 2022 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और चार सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा बाकी 20 सीटों का चयन पिछले चुनाव में मिले वोटों और जीत की संभावनाओं के आधार पर किया गया है।

इमरान मसूद ने क्यों जताई नाराजगी?

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सपा के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है, जो अखिलेश यादव से खैरात का इंतजार करे। उन्होंने सीट बंटवारे की बातचीत के बीच सपा की ओर से पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने पर भी आपत्ति जताई। आपको बता दें कि इन पांच उम्मीदवारों में उमर अली (बेहट), आशु मलिक (सहारनपुर), नाहिद हैदर (कैराना), महबूब अली (अमरोहा) और ज्योति लोधी (ललितपुर) के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि घोषित पांच उम्मीदवारों में चार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों से हैं। इनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी।

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

विवाद के बीच अखिलेश यादव ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जीतने वाली पहली 26 सीटों से शुरुआत हुई है और मिल-जुलकर समझदारी से बातचीत आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से उन दूसरी सीटों की सूची भी मांगी, जहां पार्टी को लगता है कि उसके उम्मीदवार जीत सकते हैं। अखिलेश का कहना है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर होना चाहिए। उनका जोर इस बात पर है कि दोनों दलों को व्यक्तिगत पार्टी के बजाय INDIA गठबंधन के साझा उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी चाहिए।

क्या टूट सकता है सपा-कांग्रेस का गठबंधन?

फिलहाल दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। आज यानी 25 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक, बातचीत में रूकावट बना हुआ है और दोनों पक्ष आगे की बैठकों के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।