25 नवम्बर 2026 का राशिफल : बुधवार के दिन कुंभ राशि के लोगों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि 25 नवंबर के दिन मेष से लेकर मीन राशि समेत कुल 12 राशियों का दिन कैसा जाने वाला है?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

वृषभ – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

मिथुन – आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। बुद्धि और वाणी के प्रभाव से कार्य बनेंगे। व्यापार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

कर्क – आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें।

कन्या – आज योजनाओं को पूरा करने का अच्छा अवसर है। नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के लिए मेहनत जारी रखनी होगी।

तुला – आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है। विरोधियों से सावधान रहें। पारिवारिक मामलों में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

धनु – आज नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

मकर – आज कार्यों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। व्यापार में धैर्य से निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलेगा। आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं। वाणी में मधुरता रखें।

मीन – आज आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। अनावश्यक खर्च से बचें।