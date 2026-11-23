Sabarimala Pamba River Kerala : सबरीमाला में मंडला-मकरविलक्कू यात्रा (Mandala-Makaravilakku Pilgrimage) के दौरान पंबा नदी को साफ रखने के लिए प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार, नदी में पुराने कपड़े, प्लास्टिक, निजी सामान और कचरा फेंकने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों से मौके पर ही 5,000 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा।

यह आदेश 22 नवंबर से दो महीने तक लागू रहेगा। केरल के विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने सभी भक्तों से नदी की धार्मिक पवित्रता और पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

मकरविलक्कू उत्सव के दौरान, दिसंबर और जनवरी के महीनों में भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस तीर्थयात्रा के हिस्से के रूप में, पवित्र पम्पा नदी में स्नान करने की परंपरा है; हालांकि, कई भक्त स्नान के बाद अपने गीले कपड़े वहीं छोड़ देते हैं, जिससे नदी में प्रदूषण बढ़ता है।

पंबा नदी केवल सबरीमाला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। पंबा, निलक्कल और सन्निधानम के लाखों लोग पीने के पानी के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। अगर नदी में लगातार कपड़े, प्लास्टिक और कचरा फेंका जाएगा, तो इसका पानी गंदा हो सकता है। ऐसे पानी के इस्तेमाल से लोगों को पेट से जुड़ी बीमारियां और दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। प्रशासन को डर है कि नदी का पानी खराब होने से पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी वजह से नदी को साफ रखना जरूरी बताया गया है।