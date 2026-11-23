kartik purmima 2026 : कार्तिक महीने का आखिरी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन पवित्र नदी में नहाने की परंपरा सदियों पुरानी है। शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य और आत्मशुद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर स्नान के लिए आते हैं। अगर नदी तक नहीं जा पाएं, तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर पुण्य का स्मरण करना चाहिए।

“साल का सबसे पवित्र दिन… कार्तिक पूर्णिमा। जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ विदा ले रहा होता है और सूरज की पहली किरण धरती को छूने को बेताब होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिर्फ पानी में एक डुबकी नहीं लगाई जाती, बल्कि आत्मा को नए सिरे से जीवित किया जाता है।”

कार्तिक पूर्णिमा 2026 मंगलवार, 24 नवंबर को मनाई जाएगी; पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर रात 11:42 बजे शुरू होकर 24 नवंबर रात 8:23 बजे समाप्त होगी। यह कार्तिक मास का अंतिम दिन है, जिसे देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है।

प्रमुख परंपराएं

• स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या पवित्र नदी में स्नान करें; संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

• दान और पूजा: अन्न, वस्त्र या धन का दान करें तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव की पूजा करें।

• दीपदान: शाम के समय नदी, मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाएं।