नई दिल्ली। देवउठनी एकादशी (Devutthana Ekadashi) के बाद से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। पहला मुहूर्त कल, 21 नवंबर को है। इस साल नवंबर में 4 और दिसंबर में 7 शुभ तारीखें हैं। आखिरी मुहूर्त 12 दिसंबर को है। अगली शुभ तारीख जनवरी 2027 में रहेगी। अगले साल 15 जनवरी से शादियां शुरू होंगी। सालभर में कुल 96 दिन शुभ रहेंगे। सबसे ज्यादा 34 तारीखें मई और जून में मिलेंगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि इन महीनों में देवशयन होता है।

16 दिसंबर से धनुमास, 15 जनवरी से फिर शुरू होंगी शादियां

16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि (Sagittarius) में आने से धनुमास यानी खरमास शुरू होगा। इस दौरान शादियों के शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। 14 जनवरी की रात सूर्य के मकर राशि (Makar Rashi) में जाते ही खरमास खत्म होगा और 15 जनवरी से फिर शादियां शुरू हो जाएंगी।

13 दिसंबर से फिर थम जाएगी शादियों की रफ्तार

शादी का ये सीजन बहुत लंबा नहीं रहने वाला है। आचार्य आशीष शास्त्री (Acharya Ashish Shastri) के मुताबिक, 13 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027 तक मलमास के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे। इसके बाद 15 जनवरी से फिर शादियां शुरू होंगी। उनके मुताबिक, 28 जून 2027 तक विवाह के अच्छे मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद शुक्र तारा अस्त होने और 13 जुलाई को देवशयनी एकादशी (Devutthana Ekadashi) के साथ विवाह का सीजन करीब चार महीने के लिए थम जाएगा।

नवंबर 2026 से जून 2027 तक शादी के प्रमुख मुहूर्त

नवंबर 2026 : 21, 24, 25, 26

दिसंबर 2026 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

जनवरी 2027 : 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31

फरवरी 2027 : 2, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 27, 28

मार्च 2027 : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21

अप्रैल 2027 : 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

मई 2027 : 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19

जून 2027 : 5, 9, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 27, 28