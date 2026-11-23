हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा मामला सामने आया है जो काफी चर्चा में है। यहां एक छोटी-सी चांदी की डिब्बी में प्राचीन धार्मिक ग्रंथ या पांडुलिपि होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि डिब्बी का आकार महज डेढ़ इंच है। इसके अंदर करीब 1000 पन्ने होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा इन पन्नों में मां काली की साधना और मंत्रों से जुड़ी सामग्री होने का भी दावा है। यह खोज इसलिए भी बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का संबंध प्राचीन धार्मिक परंपराओं, तंत्र साधना और पांडुलिपियों से जुड़ा रहा है।

हिमाचल की प्राचीन साधना परंपरा से क्या है संबंध?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के शिमला और सिरमौर जैसे क्षेत्रों में प्राचीन धार्मिक और तांत्रिक ज्ञान से जुड़ी पांडुलिपियों का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। इन्हें ‘सांचा विद्या’ से भी जोड़ा जाता है। इसमें खास तौर पर मंत्र, यंत्र और तंत्र से संबंधित ज्ञान शामिल रहा है। बता दें कि इन पांडुलिपियों में स्थानीय लिपियों और पुरानी लेखन परंपराओं का भी इस्तेमाल किया जाता था।

क्या 1000 पन्नों वाली डिब्बी की खबर की पुष्टि हुई है?

यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत हिमाचल में प्राचीन तांत्रिक पांडुलिपियों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, लेकिन डेढ़ इंच की चांदी की डिब्बी में 1000 पन्ने मिलने, उनके मां काली के मंत्र होने और इस खास खोज की जगह व तारीख की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं मिल सकी है। इसलिए इसे अभी प्रमाणित पुरातात्विक खोज या आधिकारिक रूप से घोषित खजाना कहना उचित नहीं होगा। इसकी वास्तविकता जानने के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों और पांडुलिपि विशेषज्ञों की जांच जरूरी होगी।