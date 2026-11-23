नई दिल्ली। स्मार्टफोन Xiaomi एक बार फिर बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। इस कंपनी के अपकमिंग 5G स्मार्टफोन को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर बताया जा रहा है। यह फोन उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जो लंबी बैटरी लाइफ के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं।

8,000mAh की बैटरी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Xiaomi के इस नए स्मार्टफोन में 8,000mAh की क्षमता वाली बैटरी देखने को मिल सकती है। इतनी बड़ी बैटरी मिलने से यूजर्स को सामान्य इस्तेमाल में लंबे समय तक फोन चलाने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, बैटरी बैकअप इस बात पर भी निर्भर करेगा कि फोन में किस तरह का प्रोसेसर, डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की तरफ से अभी इस कथित मॉडल की बैटरी क्षमता और चार्जिंग स्पीड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Snapdragon का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलने की उम्मीद

बता दें कि इस फोन को लेकर दूसरी बड़ी चर्चा इसके प्रोसेसर की है। माना जा रहा है कि Xiaomi इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का नया हाई-एंड चिपसेट दे सकती है। क्वालकॉम ने Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज के प्रोसेसर पेश किए हैं। इनमें बेहतर गेमिंग, AI फीचर्स और पावर एफिशिएंसी पर फोकस किया गया है। Xiaomi की नई फ्लैगशिप सीरीज में भी इन चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है।

Xiaomi 18 Pro सीरीज भी चर्चा में

बता दें कि Xiaomi ने नवंबर 2026 में अपने Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max को वैश्विक बाजार में पेश किया है। इनमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 सीरीज के प्रोसेसर दिए गए हैं। Xiaomi 18 Pro में 7,000mAh और Pro Max में 8,500mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन में 200MP कैमरा सेंसर और रियर डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

भारत में कब होगा लॉन्च?

फिलहाल 8,000mAh बैटरी और नए स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप प्रोसेसर वाले जिस कथित नए Xiaomi फोन की चर्चा है, अभी उसका भारत में लॉन्च की तारीख और कीमत आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है। इसलिए इसे Xiaomi 18 Pro या किसी दूसरे निश्चित मॉडल का फीचर बताना अभी सही नहीं होगा। कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इसकी पूरी जानकारी सामने आ पाएगी।

कुल मिलाकर, स्मार्टफोन बाजार में Xiaomi की बड़ी बैटरी और फ्लैगशिप प्रोसेसर वाली रणनीति दिलचस्प मुकाबला पैदा कर सकती है। लेकिन फिलहाल 8,000mAh वाले इस कथित नए फोन की जानकारी को लीक और शुरुआती रिपोर्टों के तौर पर ही देखना चाहिए।