Godhra Case: साल 2002, गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन, साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में लगी आग और देखते ही देखते 59 लोगों की दर्दनाक मौत। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब करीब 24 साल बाद इस मामले से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला फिर चर्चा में है। अदालत ने अग्निकांड के एक दोषी की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है।

दरअसल, सोमवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दोषी की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में मुख्य रूप से उसकी खराब स्वास्थ्य स्थिति को राहत का आधार बनाया गया था। दोषी के वकील ने अदालत को बताया कि वह पिछले 18 वर्षों से जेल में बंद है।

सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील स्वाति घिल्डियाल ने कहा कि यदि राहत केवल मेडिकल आधार पर दी जाती है, तो सरकार को इस पर आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले को मामले के गुण-दोष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों और राज्य सरकार के रुख को ध्यान में रखते हुए उम्रकैद की सजा निलंबित करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2011 में विशेष SIT अदालत ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें 11 को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि 63 आरोपी बरी हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर 2002 के इस चर्चित मामले पर बहस तेज हो गई है। हालांकि, अदालत की यह राहत केवल एक दोषी को मेडिकल आधार पर मिली है।