लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों का अलग ही दबदबा देखने को मिल रहा है। वर्षों से तैनात अफसरों और कर्मचारियों की लाख शिकायतों के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रतापगढ़ में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) में तैनात रहे जिला लेखा प्रबंधन (डैम) के पद पर कार्यरत दीपक श्रीवास्तव से जुड़ा है। दीपक श्रीवास्तव की मनमानी और भ्रष्टाचार के किस्से अब आम हो चुके हैं। बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तत्कालीन सांसद से लेकर भाजपा के नेताओं की शिकायत के बाद भी दीपक श्रीवास्तव के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।

दरअसल, जिला लेखा प्रबंधन (डैम) के पद पर तैनात रहे दीपक श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार और कमीशन के गंभीर आरोप लग चुके हैं। भाजपा नेता संगम लाल गुप्ता, सुनील गोयल, विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य समेत अन्य लोगों ने प्रमुख सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समेत अन्य अधिकारियों से दीपक श्रीवास्तव के भ्रष्टाचार की शिकायत कर चुके हैं। इतनी शिकायतों के बाद भी दीपक श्रीवास्तव पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

धन उगाही करते हैं दीपक श्रीवास्तव

जिला लेखा प्रबंधन (डैम) के पद पर तैनाती के दौरान दीपक श्रीवास्तव पर धन उगाही करने के आरोप लगे हैं। प्रतापगढ़ के तत्काली सांसद संगम लाल गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक से भी शिकायत की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि, वर्षों से तैनात दीपक श्रीवास्तव पैठ बनाकर धन उगाही करते हैं और निविदाओं को मनमानी ढंग से ठेकेदारों से पैसा लेकर निविदा निकालते हैं। साथ ही, भुगतान वाले हर बिल में अपना कमीशन लेते हैं।

प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान किया जमकर भ्रष्टाचार

प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान दीपक श्रीवास्तव ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। दीपक के भ्रष्टाचार के किस्से आम हो गए, जिसके बाद भी दीपक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। बिल भुगतान के साथ ही ठेकेदारों से वसूली करने की तमाम शिकायतें हुईं। इसके बाद भी दीपक श्रीवास्तव पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी।