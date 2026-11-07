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07 नवम्बर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों को नौकरी और व्यापार में मिलेंगे लाभ के अवसर

आज का राशिफल 07 नवम्बर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

07 नवम्बर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोग भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 01 नवम्बर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में होगी वृद्धि

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में तालमेल बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज का दिन सुखद रह सकता है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी।

मिथुन – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी में धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें।

पढ़ें :- 29 अक्टूबर 2026 का राशिफल: धनु, कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों के बनेंगे बिगड़े हुए काम

सिंह – आज व्यापार में नई योजना लाभदायक हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।

कन्या – आज नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आज वाणी पर संयम रखें।

तुला – आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। व्यापार में लाभ और नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें।

वृश्चिक – आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। आज कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें।

धनु – आज भाग्य का सहयोग मिल सकता है। आज शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

पढ़ें :- 24 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

मकर – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। धैर्य और अनुशासन से सफलता मिलेगी। व्यापार में पुराने संपर्क लाभदायक हो सकते हैं।

कुंभ – आज नए विचार और योजनाएं सफलता का मार्ग खोल सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

मीन – आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। आज पारिवारिक जीवन में सहयोग और प्रेम बना रहेगा।

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