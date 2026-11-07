07 नवम्बर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों को नौकरी और व्यापार में मिलेंगे लाभ के अवसर

07 नवम्बर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोग भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में तालमेल बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – आज का दिन सुखद रह सकता है। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी।

मिथुन – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी में धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें।

सिंह – आज व्यापार में नई योजना लाभदायक हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।

कन्या – आज नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आज वाणी पर संयम रखें।

तुला – आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। व्यापार में लाभ और नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखें।

वृश्चिक – आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। आज कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें।

धनु – आज भाग्य का सहयोग मिल सकता है। आज शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। धैर्य और अनुशासन से सफलता मिलेगी। व्यापार में पुराने संपर्क लाभदायक हो सकते हैं।

कुंभ – आज नए विचार और योजनाएं सफलता का मार्ग खोल सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

मीन – आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। आज पारिवारिक जीवन में सहयोग और प्रेम बना रहेगा।