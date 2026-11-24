24 नवम्बर 2026 का राशिफल : मंगलवार के दिन कर्क राशि के लोगों के मन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कि 24 नवंबर के दिन मेष से लेकर मीन राशि समेत कुल 12 राशियों का दिन कैसा जाने वाला है?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।

मिथुन – आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता से कार्य बनेंगे। व्यापार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

कर्क – आज मन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। कार्यस्थल पर धैर्य रखें। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।

सिंह – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं बन सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापारिक साझेदारी में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। विवादों से दूर रहें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। निवेश और धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

धनु – भाग्य का सहयोग मिल सकता है। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

मकर – आज मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कुंभ – नए विचार और योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें।