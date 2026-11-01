01 नवम्बर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों की आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में होगी वृद्धि

01 नवम्बर 2026 का राशिफल: रविवार के दिन वृषभ राशि के लोगों का दिन अनुकूल रह सकता है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। भूमि और वाहन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

वृषभ – आज का दिन अनुकूल रह सकता है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। नए संपर्क लाभदायक रहेंगे।

मिथुन – आज नौकरी और व्यापार में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा।

कर्क – आज आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

सिंह – आज खर्चों में वृद्धि संभव है। आज कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आज लापरवाही न करें।

कन्या – आज आर्थिक दृष्टि से लाभकारी अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। मित्रों और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है।

तुला – आज सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें।

वृश्चिक – आज भाग्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं।

धनु – आज मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

मकर – आज व्यापार और नौकरी में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ संभव है। पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें।

कुंभ – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। विरोधियों से सतर्क रहें। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक है।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नौकरी और व्यापार में नए काम की शुरुआत के अवसर मिलेंगे।