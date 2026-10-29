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29 अक्टूबर 2026 का राशिफल: धनु, कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों के बनेंगे बिगड़े हुए काम

आज का राशिफल 29 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

29 अक्टूबर 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन मिथुन राशि के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आज करियर एवं धन: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्च से बचें। रिश्तों में मधुरता रहेगी। प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

मिथुन – आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ का योग है। नए कार्य बनेंगे। मित्रों का साथ मिलेगा। घरेलू समस्या का समाधान होगा।

कर्क – आज का दिन अच्छा है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। अचल संपत्ति में वृद्धि का योग है। पुराने विवाद सुलझा सकते हैं।

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सिंह – आज आत्मविश्वास में वृद्धि का योग है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। आज क्रोध से बच्चे।

कन्या – आज पुराने रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलने का दिन है। विदेश से जुड़े कार्य बन सकते हैं परिवार में बहस या विवाद से बचें।

तुला – आज का दिन अति उत्तम है। घर हो या बाहर हर जगह से मान सम्मान मिलेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आज सब लोग आपसे प्रसन्न रहेंगें।

वृश्चिक- आज दूर से अच्छी खबर मिल सकती है। आज अचानक अतिथियों का आवागमन होगा। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क बढ़ सकता है।

धनु – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म कर्म में बहुत मन लगेंगे। नई योजना बनाकर कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यापार अच्छा चलेगा।

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मकर – नौकरी कर रहे हैं लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, और परेशान ज्यादा रह रहे हैं आज से उनकी परेशानी कम हो सकती है।

कुंभ – आज आर्थिक लाभ होगा। परिवार में सबका साथ आपको मिल सकता है। आप अपने गुस्से पर ध्यान दे। दिन बहुत अच्छा बीतेगा।

मीन – आज पुराना विवाद सुलझ सकता हैं। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।घरेलू समस्या का समाधान होगा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा।

 

 

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