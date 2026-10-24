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24 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों के कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

आज का राशिफल 24 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

24 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन कर्क राशि के लोगों का परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 17 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर मिल सकते हैं अच्छे परिणाम

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

वृष – आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। नौकरी में नए अवसरों पर ध्यान दें। जल्दबाजी से बचें।

कर्क – आज परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। काम में धैर्य से सफलता मिलने की संभावना है।

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सिंह – आज मान-सम्मान बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। अहंकार से बचें।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ होगा। पुराने कार्य पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखें।

तुला – आज साझेदारी में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में संतुलन रखें। महत्वपूर्ण निर्णय सोच-विचारकर लें।

वृश्चिक – आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। गुप्त योजनाओं को साझा करने में सावधानी रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज नई योजनाओं के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। आज पढ़ाई और करियर में सकारात्मक प्रयास करें। खर्च सोचकर करें।

पढ़ें :- 11 अक्टूबर 2026 का राशिफल: कन्या, मिथुन, धनु और कुम्भ राशि के लिए आज का दिन रहेगा बेहद खास, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धैर्य और अनुशासन से लाभ होगा। वरिष्ठों से विनम्रता रखें।

कुंभ – आज रचनात्मक विचारों से फायदा हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन के लेन-देन में सतर्क रहें।

मीन – आज आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

 

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