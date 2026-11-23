Winter Vacation : उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आप सर्दियों में देश की गर्म और सुहावनी जगहों की सैर कर सकते हैं। देश के कई हिस्से बेहद सुहावने और गर्म रहते हैं। सर्दी की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए भारत में गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, राजस्थान (जैसलमेर/जोधपुर) और पुडुचेरी सबसे बेहतरीन और गर्म जगहें हैं। यहाँ दिसंबर से फरवरी के बीच मौसम सुहावना और हल्का गर्म रहता है, जिससे आपको भारी ऊनी कपड़ों या रजाई की जरूरत नहीं पड़ती। बीच पर धूप सेंक सकते हैं या फिर हाउसबोट में घूम सकते हैं।

1. समुद्र तट और आराम (Beaches & Relaxation)

गोवा (Goa): दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ का मौसम सबसे सुहावना (लगभग 20°C से 32°C) होता है। आप बीच, वॉटर स्पोर्ट्स और नाइटलाइफ़ का आनंद ले सकते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar): शांत समुद्र तटों, स्कूबा डाइविंग और साफ नीले पानी के लिए यह सर्दियों में सबसे बेहतरीन जगह है।

गोकर्ण, कर्नाटक (Gokarna): यदि आप गोवा जैसी ही खूबसूरती लेकिन थोड़ी कम भीड़ चाहते हैं, तो गोकर्ण एक शानदार विकल्प है।केरल

केरल को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। विंटर सीजन में यहां पर तापमान 23 से 31 डिग्री के बीच में माना जाता है। न ज्यादा गर्मी और न ठंड, बस हल्की धूप और हरियाली दिखाई देती है।

राजस्थान

सर्दियों के समय राजस्थान घूमना सबसे अच्छा समय होता है। गर्मियों के समय यहां घूमना इतना ठीक नहीं होता है। दिन में तापमान 22 से 28 डिग्री रहता है, धूप भी खिली रहती है। रात के समय ठंड बढ़ जाती है। इसलिए अपने साथ हल्की शॉल रखें।