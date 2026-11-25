उत्तर प्रदेश। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान ने यूपी की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। मौर्य ने साफ कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पार्टी का चुनाव चिह्न ‘कमल का फूल’ होगा।

दरअसल, केशव प्रसाद मौर्य बीते 24 नवंबर 2026 को जालौन के उरई पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी या पार्टी के संगठन और नेतृत्व के आधार पर? इस सवाल का जवाब देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी यूपी में 2027 का चुनाव कमल के निशान पर लड़ेगी और कमल का फूल ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। उनके इस बयान को व्यक्तिगत नेतृत्व के बजाय पार्टी संगठन और चुनाव चिह्न को प्राथमिकता देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

इस दौरान मौर्य ने बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के कामकाज की तारीफ भी की। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर निशाना साधते हुए तंज कसा कि दोनों दलों के बीच खिचड़ी नहीं पक पा रही है।

ध्यान देनेवाली बात यह है ​कि बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 17 नवंबर को मथुरा में पार्टी की दो दिवसीय चिंतन बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। बता दें कि इस बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई थी।

हालांकि, केशव मौर्य के इस बयान से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चेहरे से हटा दिया है। इस बयान में पार्टी की ओर से 2027 के लिए किसी नए मुख्यमंत्री उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।