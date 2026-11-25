लखनऊ। योगी सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शासन ने 10 IPS और 18 PPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन के तरफ से जारी तबादला सूची में कई अपर पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों में अधिकारी बदले गए है। पुनीत द्विवेदी बनाए गए अपर पुलिस उपायुक्त लखनऊ। माविस टांक को सोनभद्र से लखनऊ भेजा गया। नवीन कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में स्टाफ ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

#लखनऊ : यूपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल,10 IPS , 18 PPS अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी। https://t.co/jxxSMaE7Zn — Pardaphash Today (@PardaphashToday) November 25, 2026