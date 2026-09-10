Bullet Coffee: सुबह की कॉफी में घी डालना कितना सही? जानें क्या है बुलेट कॉफी और क्यों हो रही चर्चा

Bullet Coffee: सुबह की शुरुआत ज्यादातर लोगों की एक कप गर्मागर्म कॉफी से होती है। लेकिन अगर इसी कॉफी में दूध-चीनी की जगह देसी घी मिला दिया जाए तो? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही तरीका बुलेट प्रूफ कॉफी के नाम से काफी लोकप्रिय है। फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े लोग इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं और कई सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में बात कर चुकी हैं।

घी वाली कॉफी में क्या खास है?

बुलेट कॉफी में आमतौर पर ब्लैक कॉफी और घी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बिना दूध और चीनी के तैयार किया जाता है। माना जाता है कि कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर को एक्टिव रखने और सुस्ती कम करने में मदद करता है, जबकि घी इसे ज्यादा कैलोरी और फैट वाला पेय बनाता है। इसी वजह से कुछ लोग इसे लंबे समय तक पेट भरा रखने वाले ड्रिंक के तौर पर लेते हैं।

घर पर ऐसे करें तैयार

इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होगी- एक चम्मच कॉफी पाउडर, एक चम्मच देसी घी और एक कप गर्म पानी।

कप में कॉफी और घी डालकर गर्म पानी मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें। बेहतर टेक्सचर के लिए कॉफी, घी और थोड़े पानी को ब्लेंड करके फिर बाकी गर्म पानी मिलाया जा सकता है।

एक्ट्रेस भी कर चुकी हैं बुलेट कॉफी का जिक्र

एक्ट्रेस भाग्यश्री भी बुलेट कॉफी की रेसिपी और इससे जुड़े अपने अनुभव शेयर कर चुकी हैं।

उन्होंने बताया था कि ज्यादा खाना खाने के बाद यह ड्रिंक पेट को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकती है। भाग्यश्री के मुताबिक, इसे नियमित रूप से लेने पर वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने इसके खास टेक्सचर को भी पसंद करने की बात कही थी।

क्या इसे रोज पीना चाहिए?

बुलेट कॉफी को लेकर वजन घटाने और एनर्जी बढ़ाने जैसे कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इसे किसी बीमारी के इलाज या वजन कम करने का पक्का तरीका नहीं माना जाना चाहिए। घी मिलाने से कॉफी की कैलोरी और फैट बढ़ जाता है। इसलिए इसे अपनी डाइट और जरूरत के मुताबिक सीमित मात्रा में लेना बेहतर है।