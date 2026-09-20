Travel in October : अक्टूबर में घूमें कोलुक्कुमलाई टी एस्टेट, मौसम बहुत सुहावना होता है

Travel in October : अक्टूबर में सुहावने मौसम और कम भीड़ के कारण शानदार हरियाली देखने के लिए मुन्नार एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो अपने चाय के बागानों, शानदार हरियाली और ऊँची-नीची चोटियों के लिए मशहूर है। यह केरल राज्य में पश्चिमी घाट में स्थित है।

मुन्नार, भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है. समुद्र तल से लगभग 1,600 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बसा मुन्नार अपनी ठंडी जलवायु, धुंध से ढकी वादियों और दूर-दूर तक फैले हरे-भरे चाय के बागानों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. इसकी जादुई खूबसूरती के कारण इसे अक्सर “दक्षिण का कश्मीर” भी कहा जाता है

यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े चाय बागानों का कमर्शियल सेंटर है। इसके अलावा, मुन्नार में कई संरक्षित इलाके हैं जो नीलगिरी थार और नीलाकुरिंजी जैसी खास और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है, इसलिए दक्षिण भारत में अक्टूबर में घूमने के लिए यह सबसे अच्छी जगहों में से एक है।