  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. गौहत्या पर एक भी कानून नहीं, धर्म पर क्यों? UCC पर अरशद मदनी का सरकार पर हमला

गौहत्या पर एक भी कानून नहीं, धर्म पर क्यों? UCC पर अरशद मदनी का सरकार पर हमला

अरशद मदनी ने कहा कि एनडीए शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने का उद्देश्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सीमित करना और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 और 26) पर अंकुश लगाना है।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

UCC Controversy: समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। गृह मंत्री अमित शाह के 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। मदनी ने सवाल उठाया है कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे के आधार पर। उनका कहना है कि UCC के जरिए मुसलमानों को संविधान से मिले धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े अधिकार प्रभावित होंगे।

पढ़ें :- बिहार में बाढ़ से हाहाकार : तेजस्वी यादव बोले- मदद तो दूर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के मुँह से एक शब्द नहीं निकला

अरशद मदनी ने साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने धर्म और धार्मिक कानूनों से समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कई प्रावधान धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं और इन्हें समान नागरिक संहिता के दायरे में लाने का विरोध किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजातियों को UCC से छूट दी जा सकती है, तो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मुसलमानों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान क्यों नहीं किया जा सकता?

— Arshad Madani (@ArshadMadani007) September 16, 2026

उन्होंने गौहत्या से जुड़े कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर देश में इस मुद्दे पर एक समान कानून नहीं है, तो धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों के मामले में एकरूपता पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। मदनी ने यह भी बताया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने उत्तराखंड में लागू UCC को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। उनके मुताबिक, इस मामले में अब तक कई सुनवाई हो चुकी हैं और संगठन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकील अदालत में पेश हो चुके हैं।

दूसरी तरफ, UCC को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। उत्तराखंड में UCC लागू है, जबकि गुजरात और असम में भी इसे लेकर कानून की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

पढ़ें :- यूपी की चुनावी सियासत में UCC की चर्चा, आखिर क्या है समान नागरिक संहिता?

ऐसे में UCC को लेकर बहस अब सिर्फ केंद्र और विपक्ष तक सीमित नहीं है। अलग-अलग समुदायों, संगठनों और NDA के सहयोगी दलों के बीच भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ रही है। फिलहाल अरशद मदनी का विरोध और सरकार का UCC लागू करने का संकल्प आमने-सामने है। आगे अदालतों के फैसले और अलग-अलग राज्यों में होने वाली विधायी प्रक्रिया इस मुद्दे की दिशा तय करने में अहम होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cigarette New Rate : सिगरेट पीने का शौक अब और महंगा, ITC ने फिर बढ़ाए रेट

Cigarette New Rate : सिगरेट पीने का शौक अब और महंगा, ITC...

EPFO पर सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने अनिवार्य वेतन की सीलिंग बढ़ाकर 25,000 तक की

EPFO पर सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कैबिनेट ने अनिवार्य वेतन की...

यूपीआई भुगतान पर शुल्क को लेकर सियासत: राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा-UPI टैक्स वापस लीजिए

यूपीआई भुगतान पर शुल्क को लेकर सियासत: राहुल गांधी ने पीएम मोदी...

छतरपुर गोलीकांड: शालिग्राम गर्ग को हाई कोर्ट से जमानत, 50 हजार के निजी लिखित प्रतिज्ञा-पत्र पर रिहाई

छतरपुर गोलीकांड: शालिग्राम गर्ग को हाई कोर्ट से जमानत, 50 हजार के...

मक्का का 47 साल पुराना वो काला अध्याय, जिसने सऊदी अरब की दिशा बदल दी

मक्का का 47 साल पुराना वो काला अध्याय, जिसने सऊदी अरब की...

गौहत्या पर एक भी कानून नहीं, धर्म पर क्यों? UCC पर अरशद मदनी का सरकार पर हमला

गौहत्या पर एक भी कानून नहीं, धर्म पर क्यों? UCC पर अरशद...