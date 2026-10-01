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सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों को ₹51 हजार महीना अखिलेश का ऐलान, बोले- भाजपा माइक्रोस्कोप से मैनेजमेंट करे तब भी हार जाएगी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि बढ़ाकर ₹51 हजार प्रति माह की जाएगी...

By Harsh 
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सम्मान राशि बढ़ाकर ₹51 हजार प्रति माह की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाओं की सुविधा देने की बात भी कही।

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अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनकी कुछ मांगों को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मान और दूसरी सुविधाएं देने की बात कही।

लोकतंत्र सेनानियों के लिए क्या-क्या कहा?

अखिलेश यादव के मुताबिक सत्ता में आने पर लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज और दवाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान सम्मान देने और ट्रेन व बस किराए में छूट जैसी मांगों को पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा।

‘सामाजिक न्याय भाजपाई आपातकाल से गुजर रहा’

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय देश और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय ‘भाजपाई आपातकाल’ से गुजर रहा है। उन्होंने 1975-77 के आपातकाल का संदर्भ देते हुए कहा कि जिस दौर में PDA पर अत्याचार होगा वह उनके लिए आपातकाल का दौर होगा।

2027 चुनाव को लेकर BJP पर निशाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा चुनाव में कितनी भी रणनीति या मैनेजमेंट कर ले, उसका असर नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा ‘माइक्रोस्कोप’ से भी मैनेजमेंट करेगी, तब भी वह चुनाव में हार जाएगी। यह उनका आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया राजनीतिक दावा है। हाल के दिनों में सपा ने 2027 चुनाव की तैयारियां तेज की हैं और PDA रथ यात्रा के जरिए अपना अभियान भी आगे बढ़ाया है।

PM बनने के सवाल पर क्या बोले अखिलेश?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से जब प्रधानमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “अभी यूपी में ही रहने दो, आपस में झगड़ा मत कराओ।” समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों दल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन को लेकर बातचीत करते रहे हैं।

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कौन होते हैं लोकतंत्र सेनानी?

लोकतंत्र सेनानी आम तौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष किया था। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान राशि दिए जाने की व्यवस्था रही है।

 

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