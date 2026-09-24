  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, सोशल मीडिया से हुई थी आरोपी से दोस्ती: पुलिस कर रही तलाश

दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, सोशल मीडिया से हुई थी आरोपी से दोस्ती: पुलिस कर रही तलाश

उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक होटल से जुड़ा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की और आरोपी दोनों वजीराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने मंगलवार को लड़की को होटल बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया...

By Harsh 
Updated Date

नई दिल्ली।  उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक होटल से जुड़ा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की और आरोपी दोनों वजीराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने मंगलवार को लड़की को होटल बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

पढ़ें :- दिल्ली: पेन-कॉपी खरीदने गई 10 साल की बच्ची के हाथ-पैर बांध, 56 वर्षीय हैवान ने किया दुष्कर्म, आरोपी ​गिरफ्तार

घर पहुंचने के बाद परिवार को बताई पूरी बात

पुलिस के मुताबिक घटना के बाद लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और लड़की का बयान दर्ज किया। इसी आधार पर वजीराबाद थाने में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

मामले में आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। साथ ही जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि नाबालिग को होटल में प्रवेश कैसे मिला। इसके लिए होटल का रजिस्टर, CCTV फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

दिल्ली में हाल के दिनों में सामने आए कई मामले

पढ़ें :- Delhi Minor Rape-Murder Case : प्रियंका गांधी बोलीं- देश में महिला सुरक्षा के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं

दिल्ली में हाल के दिनों में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के कई मामले सामने आए हैं। 12 सितंबर को स्वरूप नगर में 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन आरोपी नाबालिग बताए गए। इसके बाद 16 सितंबर को सदर बाजार की एक दुकान में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया और पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार किया। वहीं 21 सितंबर को कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया।

NCRB के पुराने आंकड़ों में भी नाबालिगों से जुड़े ज्यादातर मामलों में आरोपी और पीड़ित के बीच पहले से परिचय होने की बात सामने आती रही है। इस मामले में भी पुलिस सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान और होटल तक पहुंचने की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को...

लखनऊ: बाएं की जगह दाहिने घुटने की सर्जरी कर दी गई, बुजुर्ग महिला अब दोनो पैर से नहीं चल पा रही, डॉक्टर ने विरोध करने में धमकाया

लखनऊ: बाएं की जगह दाहिने घुटने की सर्जरी कर दी गई, बुजुर्ग...

लखनऊ में ग्रीन गैस के नाम पर साइबर ठगी का जाल, एक महीने में 5 करोड़ की ठगी: बुजुर्ग के खाते से 6 लाख पार

लखनऊ में ग्रीन गैस के नाम पर साइबर ठगी का जाल, एक...

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त महासचिव नियुक्त, जानें किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त...

यूपी में किसानों को सीएम योगी का तोहफा, 6 फीसदी ब्याज पर छह लाख तक ऋण, समय से चुकाने पर बड़ा फायदा

यूपी में किसानों को सीएम योगी का तोहफा, 6 फीसदी ब्याज पर...

'संविधान के दुश्मनों का हुआ पर्दाफाश, न्याय जरूर होगा' राहुल गांधी शाम चार बजे करेंगे प्रेस वार्ता

'संविधान के दुश्मनों का हुआ पर्दाफाश, न्याय जरूर होगा' राहुल गांधी शाम...