दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, सोशल मीडिया से हुई थी आरोपी से दोस्ती: पुलिस कर रही तलाश

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक होटल से जुड़ा नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की और आरोपी दोनों वजीराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनकी पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने मंगलवार को लड़की को होटल बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

घर पहुंचने के बाद परिवार को बताई पूरी बात

पुलिस के मुताबिक घटना के बाद लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और लड़की का बयान दर्ज किया। इसी आधार पर वजीराबाद थाने में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

मामले में आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। साथ ही जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि नाबालिग को होटल में प्रवेश कैसे मिला। इसके लिए होटल का रजिस्टर, CCTV फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

दिल्ली में हाल के दिनों में सामने आए कई मामले

दिल्ली में हाल के दिनों में नाबालिगों से जुड़े यौन अपराध के कई मामले सामने आए हैं। 12 सितंबर को स्वरूप नगर में 16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन आरोपी नाबालिग बताए गए। इसके बाद 16 सितंबर को सदर बाजार की एक दुकान में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया और पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार किया। वहीं 21 सितंबर को कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया।

NCRB के पुराने आंकड़ों में भी नाबालिगों से जुड़े ज्यादातर मामलों में आरोपी और पीड़ित के बीच पहले से परिचय होने की बात सामने आती रही है। इस मामले में भी पुलिस सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान और होटल तक पहुंचने की परिस्थितियों की जांच कर रही है।