भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, कई राज्यों में नए महासचिव और संयुक्त महासचिव नियुक्त, जानें किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

नई दिल्ली। भाजपा (BJP) ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (National President Nitin Nabin) ने 24 सितंबर 2026 को संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की। इनमें राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (National Joint General Secretary) से लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी स्तर के पद शामिल हैं। नियुक्तियों के जरिए कई राज्यों में संगठन की जिम्मेदारियां अलग-अलग नेताओं को सौंपी गई हैं।