26 जुलाई 2026 का राशिफल: सिंह, तुला और मकर राशि के लिए रविवार का दिन रहेगा खास

26 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन सिंह राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

वृषभ – आज कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क – आज करियर में उन्नति के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं।

कन्या – आज धैर्य और संयम से काम लें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

वृश्चिक – आज प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे।

मकर – आज घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएँ।

कुंभ – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।

मीन – आज आर्थिक लाभ के योग हैं। वाणी पर संयम रखें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।